मोमोज खाने का इतना शौकीन निकला लड़का, पैसे नहीं थे फिर 85 लाख गहने ही दे आया
मोमोज खाने का शौक एक नाबालिग लड़के को इतना भारी पड़ गया कि वह अपने घर से करीब 85 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने उठाकर ठगों को दे आया.
Ajab Gajab: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से सामने आई एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया है. यहां मोमोज खाने का शौक एक नाबालिग लड़के को इतना भारी पड़ गया कि वह अपने घर से करीब 85 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने उठाकर ठगों को दे आया. यह मामला ना सिर्फ अपराध की गंभीरता को दिखाता है, बल्कि बच्चों की मासूमियत और अभिभावकों की सतर्कता पर भी सवाल खड़े करता है.
मोमोज के बदले गहने
पुलिस के अनुसार पीड़ित लड़का कक्षा सात में पढ़ता है और रोज स्कूल के बाद बाजार में लगने वाले एक मोमोज स्टॉल पर जाता था. स्टॉल चलाने वाले युवकों ने पहले उसे मुफ्त में मोमोज खिलाए और धीरे-धीरे उससे दोस्ती बढ़ाई. कुछ समय बाद जब लड़के के पास पैसे खत्म हो गए, तो आरोपियों ने उसे यह कहकर बहलाया कि अगर वह घर से पैसे या कोई कीमती सामान ले आए तो उसे रोज़ मोमोज मिलते रहेंगे.
सोने के बदले मोमोज
नाबालिग को पैसों की कीमत और गहनों के महत्व का अंदाजा नहीं था. आरोपियों के झांसे में आकर वह घर की अलमारी से सोने-चांदी के गहने निकालकर मोमोज वालों को देने लगा. यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और धीरे-धीरे घर के लगभग सभी कीमती आभूषण गायब हो गए.
खाली कर दी अलमारी
परिवार को इस घटना का पता तब चला जब एक समारोह के लिए गहने निकालने गए और अलमारी खाली मिली. पूछताछ में लड़के ने पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया पूछताछ में उनके पास से कुछ गहने भी बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी आभूषणों की तलाश जारी है.
क्या कुछ पता चला
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कोई सामान्य लेन-देन नहीं बल्कि ठगी और बालक को बहला-फुसलाकर अपराध करने का गंभीर मामला है. आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है. यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों पर नजर रखना और उन्हें सही-गलत की समझ देना कितना जरूरी है. साथ ही यह भी साफ है कि छोटी-सी लापरवाही किस तरह लाखों के नुकसान में बदल सकती है.