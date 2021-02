Urine Bottle: लोगों में ऑनलाइन खाना मंगवाने का ट्रेंड बढ़ा है. पर कई बार उनके ऑर्डर की जगह ऐसी-ऐसी चीजें डिलीवर हो जाती हैं, जिसका हम-आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. ऐसा ही कुछ हाल में हुआ और ये वायरल हो गया है. Also Read - सुहागरात को पता चली पति की ऐसी सच्चाई, नई नवेली दुल्हन के उड़े होश, छोड़कर भागी...

मामला ब्रिटेन से है. यहां एक शख्स ने होम डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल किया और खाना ऑर्डर किया. फिर जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा. Also Read - घर पर पसरा था मौत का मातम, अचानक लौटा मरा हुआ शख्स, बोला- चाय पीने...

इस शख्स का नाम है ओलिवर मैकमैनस. इस शख्स ने ऑर्डर कर मील-किट मंगाया था. पर इसे एक बोतल मिली, जिसमें लिक्विड भरा था. इसे देख इसका दिमाग चकरा गया. Also Read - Dimag Ka Dahi: जिसके पोस्टमार्टम की हो रही थी तैयारी, वह चौराहे पर पी रहा था चाय!

आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस बोतल में पेशाब भरी थी. इसने इसकी शिकायत कंपने से की. कंपनी ने इसके लिए इस शख्स से माफी मांगी है.

We truly lack the words to describe how sorry we are because of this. Could you please send us a DM so we could deal with this as soon as possible?

-Harry

— HelloFresh UK (@HelloFreshUK) February 21, 2021