Viral Video: इंडियन स्टूडेंट को टक्कर मारी फिर मजाक उड़ाने लगा पुलिस अधिकारी, वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: अमेरिका में पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से एक भारतीय छात्रा की मौत के मामले में एक बॉडी कैमरा फुटेज की जांच चल रही है. इस फुटेज में छात्रा को टक्कर मारने के बाद पुलिस अधिकारी को फोन कॉल पर हंसते और मजाक करते हुए देखा जा सकता है. साउथ लेक यूनियन में नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी की 23 वर्षीय छात्रा जाह्नवी कंडुला 23 जनवरी को डेक्सटर एवेन्यू नॉर्थ और थॉमस स्ट्रीट के पास टहल रही थी, इसी दौरान उसे सिएटल पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी.

बुधवार को केआईआरओ 7 न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, फुटेज में सिएटल पुलिस ऑफिसर्स गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट डैनियल ऑडेरर को गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है और उन्हें गिल्ड के प्रेसिडेंट माइक सोलन के साथ एक कॉल में यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘उसकी कुछ खास कीमत नहीं थीं.’ “वह मर चुकी है” कहने के तुरंत बाद, कंडुला का जिक्र करते हुए ऑडेरर हंसते हुए कहते हैं, “वह एक रेगुलर पर्सन है.”

फिर वह कहते है, “बस एक 11,000 डॉलर का चेक लिखो, वैसे भी वह 26 साल की थी, उसकी कुछ खास कीमत नहीं थीं.” ऑडरर ने यह भी उल्लेख किया है कि डेव 50 (मील प्रति घंटा) जा रहा था और यह एक प्रशिक्षित ड्राइवर के लिए कंट्रोल से बाहर नहीं है. जून में जारी एक पुलिस जांच में पाया गया कि डेव कॉल पर बात करते हुए 74 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, इस दौरान उन्होंने कंडुला को टक्कर मारी, जो 100 फीट से अधिक दूर जाकर गिरी.