आपको बॉलीवुड फिल्म स्वदेश का फेमस गाना 'ये जो देस है मेरा स्वदेश है तेरा' याद होगा. इस गाने को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर फिल्माया गया था. इस गाने में ए आर रहमान ने अपनी आवाज दी थी. इस गीत ने सभी को अपना दीवाना बनाया था. हाल में एक बार फिर यह गाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. दरअसल, अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अमेरिकी नेवी के कुछ सदस्य 'ये जो देस है मेरा स्वदेश है तेरा' गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं.

यूएस चीफ ऑफ नवल ऑपरेशंस के डिनर इवेंट पर अमेरिकी नेवी के 4 मेंबर इस गाने को गा रहे हैं. संधू ने ट्वीट में लिखा है- ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता. वीडियो में यूएस नेवी बैंड के गायकों और इंस्ट्र्यूमेंट बजाने वाली एक टीम को उनकी वर्दी में कपड़े पहने गाना गाते देखा जा सकता है. 1.5 मिनट के इस वीडियो को ट्विटर पर लाखों लोग देख चुके हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए संधू ने लिखा- "अद्भुत शाम" की मेजबानी के लिए यूएस सीएनओ एडमिरल गिल्डे को धन्यवाद. संधू ने लिखा कि वह भारत-अमेरिका साझेदारी को और गहरा करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं. वीडिय पर गाने के कंपोजर और सिंगर ए आर रहमान और अभिनेता शाहरुख खान ने भी रिएक्ट किया है.

‘ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता! This is a friendship bond that cannot be broken ever.’ 🇮🇳🇺🇸

शाहरुख ने इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है- ये शेयर करने के लिए शुक्रिया सर. कितना प्यारा है. इस फिल्म को बनाते वक्त की सारी यादें ताजा हो गईं. आशुतोष, रोनी और एआर रहमान सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस सुंदर फिल्म को बनाने में अपना योगदान दिया. वहीं, ए आर रहमान ने लिखा, स्वदेस रूल्स फॉर एवर.

Thank u for sharing this sir. How lovely. Git all nostalgic about the time spent making this beautiful film and belief sung in the song. Thanx @AshGowariker @RonnieScrewvala @arrahman & everyone who made it possible. https://t.co/rFRKcHTDCg

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 29, 2021