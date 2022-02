Valentine Day 2022: आज 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे है, जो हर कपल के लिए बहुत खास दिन होता है. माना जाता है कि आज के दिन कोई लड़का या लड़की अपने दोस्त से प्यार का इजहार करे तो ना नहीं कह सकते. इसी तरह प्रेमी जोड़ा इस दिन को बहुत खास बनाने के लिए एक-दूसरे को स्पेशल गिफ्ट भी देते हैं या फिर किसी खूबसूरत प्लेस पर घूमने जाते हैं. हालांकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे युवा भी हैं जो सिंगल हैं. इन्हीं युवाओं ने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पीड़ा जाहिर की है. कई यूजर्स ने मजेदार मीम्स अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.Also Read - Sher Aur Bhense Ka Video: शेरों से बचकर तालाब में कूद गया भैंसा, मगर वहां भी आ गया मगरमच्छ | फिर जो हुआ शायद ही देखा होगा

यहां देखिए ऐसे ही कुछ मजेदार मीम्स

Don't be sad people .. here is a Date for you for #ValentinesDay2022 😁 pic.twitter.com/J4O3Qm1owO —  Vivek (@Vibgyyor) February 13, 2022

People ask me why are you still single Me : #ValentinesDay2022 pic.twitter.com/RvhaI5yQr5 — Yash (@Yashrajput027) February 14, 2022

View this post on Instagram A post shared by Magahi meri jaan😍 (@magadhi_)

View this post on Instagram A post shared by Meme status (@meme_stetus)