Valentine’s Day 2021: वैलेंटाइंस डे आने वाला है और इसके पहले ही कई तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं. ऐसा ही एक मैसेज इन दिनों खूब सर्कुलेट हो रहा है. इस मैसेज में कहा गया है कि वैलेंटाइंस डे पर देश के मशहूर ताज होटल्स में आप न केवल रुक सकते हैं बल्कि मस्ती भी कर सकते हैं. होटल लोगों को ये फ्री ऑफर दे रहा है. पर ताज होटल्स की ओर से जो बयान आया है, वो इससे बिल्कुल उलट है. Also Read - Fact Check: कॉलेज का लड़कियों को Letter, वेलेंटाइन डे तक बना लो एक ब्वॉयफ्रेंड! जानें क्या है माजरा

ताज होटल्स ने कहा है कि लोगों को इस तरह के मैसेज से सतर्क रहना चाहिए और ये बिल्कुल फेक है. Also Read - कोरोना की वजह से क्या 10वीं, 12वीं के पासिंग मार्क्स हो गए हैं कम? क्या 33 की जगह अब चाहिए सिर्फ 23 फीसदी अंक!

यही नहीं, होटल ने ट्वीट कर लोगों से कहा है कि वे ऐसे किसी वॉट्सऐप मैसेज पर भरोसा न करें जिसमें कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन को लेकर ताज होटल की ओर से ताज एक्सपीरियंस गिफ्ट कार्ड दिया जा रहा है. Also Read - School Reopening News: फिर से बंद किये जा रहे सभी स्कूल-कॉलेज? जानें क्या है हकीकत...

क्या है वायरल मैसेज

वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि ताज होटल वेलेंटाइन गिफ्ट दे रहा है. सात दिनों के लिए फ्री स्टे ऑफर है. इसके लिए होटल एक लिंक भेज रहा है, जिस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं.

ताज होटल ने क्या कहा

ताज होटल ने इस मैसेज पर सफाई देते हुए ये ट्वीट किए हैं,

It has come to our notice that a website has been promoting a Valentine’s Day initiative, offering a Taj Experiences Gift Card via WhatsApp. We would like to inform that Taj Hotels/IHCL has not offered any such promotion. We request to take note of this and exercise due caution.

— Taj Hotels (@TajHotels) January 30, 2021