  • Valentines Day 2026 Google Trends Today Success Story In Business Of These Famous Couples

Valentine’s Day 2026: जब प्यार बना सफलता की असली ताकत, इन कपल्स ने दुनिया में ऐसे मचाई धूम

Valentine’s Day 2026: आज दुनियाभर में वैलेंटाइन डे की धूम है. इस खास मौके पर लोग अपने दिल की बात पार्टनर तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Valentine’s Day 2026: दुनिया भर में आज यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है. यह मौका सिर्फ प्यार जताने का नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी और साथ निभाने के वादे को एक कदम और मजबूत करने का भी है. भारतीय बिजनेस की दुनिया में भी कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने साबित किया कि जब रिश्ता मजबूत हो और लक्ष्य एक हो, तो सफलता सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक प्रेरित करने वाली कहानी बन जाती है.

भरोसे और पारदर्शिता की मिसाल
हिमांशु गांधी-रिशु गांधी की जोड़ी ने इंडियन बेबी केयर सेक्टर में भरोसे की कमी को पहचाना. फिर एक ऐसे ब्रांड की कल्पना की जो पारंपरिक भारतीय देखभाल को आधुनिक सुरक्षा मानकों से जोड़े. रिशु गांधी ने इस विजन में एक मां का संवेदनशील दृष्टिकोण जोड़ा. आज मदर स्पर्श भरोसे और पारदर्शिता की मिसाल बन चुका है.

सामाजिक जागरूकता
अदिति गुप्ता और तुहिन पॉल की जोड़ी ने मासिक धर्म से जुड़ी चुप्पी को तोड़ने के मिशन के साथ मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की. सामाजिक जागरूकता और क्रिएटिव स्टोरीटेलिंग का संगम इसे एक प्रभावशाली पहल बनाता है.

डिजिटल पेमेंट्स को किया आसान
उपासना टाकू और पुष्कर सिंह की जोड़ी ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से मोबिक्विक की नींव रखी. रणनीति, टेक्नोलॉजी और भरोसे के संतुलन ने इसे भारत के प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म्स में शामिल कर दिया.

पर्सनल केयर में मचाई धूम
गजल अलघ और वरुण अलघ ने पैरेंट्स बनने के बाद सुरक्षित और टॉक्सिन-फ्री प्रोडक्ट्स की तलाश शुरू की. इस जोड़ी ने फिर इस सफर पर आगे बढ़ाया. इसी अनुभव से मामाअर्थ की शुरुआत हुई. आज यह ब्रांड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है.

टेक मार्केट में धमाल
भारतीय टेक मार्केट में साल 2019 में एक बड़े गैप को पहचानते हुए कोमलदीप सिंह और हरसिमरन कौर ने वजैटको की शुरुआत की. उन्होंने देखा कि ग्राहकों के पास या तो सस्ते और अविश्वसनीय प्रोजेक्टर विकल्प हैं, या फिर बहुत महंगे विदेशी ब्रांड. इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा भारतीय ब्रांड स्थापित किया, जो बेहतरीन गुणवत्ता, किफायती कीमत और मजबूत ग्राहक समर्थन प्रदान करता है.

ब्यूटी इंडस्ट्री में लोकप्रिय
ब्यूटी इंडस्ट्री में भारतीय स्किन टोन के अनुरूप प्रोडक्ट्स की कमी को पहचानते हुए विनीता सिंह और कौशल शाह की जोड़ी ने शुगर कॉस्मेटिक्स को नई पहचान दी. गजब की ब्रांडिंग और बेहतर रणनीति ने इसे युवाओं के बीच पॉपुलर कर दिया.

