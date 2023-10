एक Dog ऐसा भी! बनारस की गलियों में घूमने वाले कुत्ते की चमकी किस्मत, पासपोर्ट के साथ नीदरलैंड जा रही 'जया' | VIDEO

Viral News: बनारस की गलियों में घूमने वाले एक आवारा कुत्ते की किस्मत देखते ही देखते चमक गई. गलियों में घूमने वाली ‘जया’ अब नीदरलैंड जा रही है. जया को नीदरलैंड ले जाने के लिए सभी कानूनी प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जया को नीदरलैंड ले जाने के लिए उसका पासपोर्ट और वीजा (VISA) भी तैयार हो चुका है. इसके साथ-साथ उसे फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट भी मिल गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, बनारस से दिल्ली पहुंचने के बाद ‘जया’ 31 अक्टूबर को एम्स्टर्डम के लिए उड़ान भरेगी. मालूम हो कि नीदरलैंड की मीरल बोंटेनबेल (Meral Bontenbel) इसी साल अप्रैल में बनारस आई थी. तभी मीरल की नजर जया पर पड़ी.

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: The dog’s owner from the Netherlands, says, “My name is Meral Bontenbel. I am from Amsterdam, the Netherlands. I came here to travel and to explore the city. And when I was walking around…Jaya approached us and she was very sweet. She wanted to… https://t.co/R0ro7aicZn pic.twitter.com/SxWd49Qvj5

— ANI (@ANI) October 26, 2023