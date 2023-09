Viral Video: कचोरी वाले को Vlogger पर आया गुस्सा, दिया ऐसा जवाब सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग, देखें

Viral Video: कुछ सालों से फूड व्लॉगिंग काफी लोकप्रिय हो गई है. लोग इंटरनेट पर काफी खाने-पीने से जुड़ी वीडियो देखते रहते हैं. कई दुकान वाले भी इन व्लॉगर्स की वजह से फेमस हुए हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर इससे अलग ही तरह का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक कचोरी वाला एक व्लॉगर को डांट रहा है.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फूड व्लॉगर एक चाट विक्रेता से उसके काम के बारे में सवाल करता है. व्लॉगर कचोरी वाले से पूछता है कि क्या वह खुद पकवान तैयार करता है, जिस पर विक्रेता को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में ही उसे जवाब देता है. वह गुस्से में कहता है, ‘हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा.’ व्लॉगर को लगा उन्हें उनका जवाब समझ नहीं आया तो उसने फिर से सवाल पूछा इसपर दुकानदार ने गुस्से में जवाब दिया कि वह खाना पकाने और बेचने सहित सभी काम करता है.

ऐसा लग रहा था कि दुकानदार पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है. वह आखिर में कहता है, ‘ दुकानदारी करने के लिए बैठे हैं हम आपकी बात का जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं.’ उन्होंने व्लॉगर को सलाह देते हुए कहा कि तुम्हे तब आना चाहिए जब हमारे पास काम न हो और हम खाली हों. अब कचोरी वाले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं.