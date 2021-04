Ventilator Par Khaini: वेंटिलेटर पर जो शख्स पहुंच गया हो, उसकी हर सांस कीमती होती है. ऐसे शख्स की जान बच जाए, इसके लिए पूरा परिवार मन्नत मांग रहा होता है. पर ऐसे किसी मरीज को आपने खैनी मलते देखा है? जी हां, तंबाकू और खैनी. अगर यकीन नहीं हो रहा है, तो वायरल वीडियो देखकर हो जाएगा. Also Read - Sir Ganga Ram Hospital के चेयरमैन ने ऑक्‍सीजन की कमी से 25 कोविड मरीजों मौतों को बताया झूठी खबर, कही ये बात

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक मरीज वेंटिलेटर पर है. उसकी हालत नाजुक है. उसे ऑक्सीजन पाइप लगा है. Also Read - Proning से बढ़ जाएगा Oxygen Level, बच सकेगी कोरोना मरीज की जान, जानिए क्या है Process

एक नर्स भी दिख रही है. पर इस दौरान मरीज अजीबोगरीब हरकत करता है. ऐसी हरकत जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए. Also Read - MP: जबलपुर में 5 कोविड मरीजों की मौत, परिजन का आरोप oxygen की कमी जानें गईंं

दरअसल, ये मरीज तंबाकू बनाता है. फिर खैनी लगाता है. मरीज की ये हरकत देख वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है. बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है, छोड़ेंगे ना साथ तेरा साथी मरते दम तक…

वीडियो को सोशल मीडिया पर IPS Rupin Sharma ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

The other essential

छोड़ेंगे न तेरा साथ ….. मरते दम तक

लोग वीडियो पर मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं. वे लिख रहे हैं कि ताऊ की गजब की तलब है, इस हालत में भी नहीं छूट रही है.