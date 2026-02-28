Hindi Viral

Video Bride Told Grooms Mother She Love Someone Else The What Happened Next After Marriage Will Shocked You

'कोई और है मेरा प्यार...', शादी के बाद दूल्हे की मां से बोली दुल्हन, हिला देगा आगे का नजारा | देखें VIDEO

Viral Video Today: दुल्हन ने बताया कि वो किसी और से प्यार करती है और शादी उसकी सहमति के बिना जबरन कराई गई है.

दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. यहां शादी की रस्में पूरी होने के महज कुछ घंटों बाद ही सुहागरात की रात दुल्हन ने दूल्हे को चौंका दिया. दुल्हन ने बताया कि वो किसी और से प्यार करती है और शादी उसकी सहमति के बिना जबरन कराई गई है. पूरा मामला राठ कस्बे के बुधौलियाना मोहल्ले का बताया गया है. बताया गया कि हिंदू रीति-रिवाज से दूल्हा-दुल्हन की खुशी-खुशी शादी हुई. दूल्हा बारात लेकर मैरिज हॉम पहुंचा. फिर जयमाला की रस्म हुई. दोनों ने सात फेरे लिए और आखिर में विदाई के बाद दुल्हन मायके आ गई.

दुल्हन ने किया चौंकाने वाला खुलासा

मगर दूल्हे के घर पहुंचते ही दुल्हन ने हंगामा शुरू कर दिया. उसने बताया कि वो किसी और से प्यार करती है और शादी जबरन कराई गई है. इधर इतना सुनना था और दूल्हे के होश उड़ गए. दुल्हन ने बताया कि वो पहले से ही एक लड़के से प्यार करती है और यह शादी उसके परिवार ने जबरदस्ती कराई है. उसने आरोप लगाया कि घरवालों ने मारपीट और दबाव बनाकर उसकी सहमति ली थी.

दूल्हे की मां ने खूब पीटा

इधर जैसे ही दूल्हे को मां इसकी भनक लगी तुरंत मामले में दखल दिया और दुल्हन को समझाने की कोशिश की. मगर जब दुल्हन मानने को तैयार नहीं हुई दूल्हे की मां ने सबके सामने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. दुल्हन को खूब मारा, मगर वो अपने फैसले से पलटने को तैयार नहीं हुई. दुल्हन ने साफ कहा कि वो किसी और से प्यार करती है.

एक्स पर देखें वीडियो

Bride in Hamirpur beaten by mother-in-law on wedding night after revealing she loves someone else & was forced into marriage. Refused suhaag raat.

pic.twitter.com/TN5KH4uUt8 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 26, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन के इनकार और सास के गुस्से का आग का नजारा साफ दिख रहा है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

