आपने इंसानों की दोस्ती के बारे में तो खूब कहानियां और फिल्में देखी होंगी. लेकिन क्या कभी आपने जानवरों की दोस्ती के बारे में सुना है. इंसानों की ही तरह जानवरों में दोस्ती और प्यार की भावनाएं होती है. ऐसे में जरूरी नहीं कि जानवर सिर्फ अपनी फ्रजाति के जानवरों से ही दोस्ती करें. कई बार भिन्न प्रजाति होते हुए भी उनमें एक-दूसरे के लिए इतना प्यार होता है कि कोई देखता ही रहे.

सोशल मीडिया पर आए दिन लोग जानवरों की वीडियोज शेयर करते हैं जिन्हें काफी पसंद भी किया जाता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. और आपका दोस्ती पर भरोसा और भी गहरा हो जाएगा. आपस में प्यार हो तो किसी भाषा का आना जरूरी नहीं होता. सौम्यता और प्यार ही रिश्ते को बांधने के लिए काफी है.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर का छोटा सा बच्चा पेड के बीच में फंस जाता है. बाहर निकलने के लिए वह काफी मेहनत करता है लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह बाहर निकलने में असफल रहता है. बच्चा इनका छोटा है कि वह थोड़ी सी ताकत लगाते ही थक जाता है और हार मान लेता है. तभी एक कुत्ता आता है और बड़ी ही चालाकी से बंदर के बच्चे को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल देता है. यह वीडियो काफी भावुक करने वाला है.

(Video Credit-J’honátan Árias)