  • Video Of Friendship Between Girl And Crocodile Goes Viral

मगरमच्छ करीब आया तो उसे ही पुचकारने लगी लड़की, हैरान कर देगा नदी का ये VIDEO

मगरमच्छ को बेहद खतरनाक शिकारी माना जाता है. ऐसे में किसी बच्चे का उसके इतने करीब खड़ा होना ही हैरानी की बात है.

Published: March 2, 2026 10:51 PM IST
वायरल वीडियो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका भी दिया है और चिंता में भी डाल दिया है. वीडियो में एक छोटी बच्ची नदी के अंदर खड़ी दिखाई देती है और उसके आसपास का नजारा बिल्कुल सामान्य लगता है. लेकिन कुछ ही सेकंड में पानी के भीतर से एक बड़ा मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ता नजर आता है.

VIDEO: कैसे बनाई जाती है क्रीम रोल, फैक्ट्री में बनते हुए देखकर डर ना जाओ तो कहना

बच्ची के पास पहुंचा मगरमच्छ

आमतौर पर मगरमच्छ को बेहद खतरनाक शिकारी माना जाता है. ऐसे में किसी बच्चे का उसके इतने करीब खड़ा होना ही हैरानी की बात है. वीडियो में दिखता है कि मगरमच्छ तैरता हुआ सीधे बच्ची के पास पहुंचता है. हैरानी की बात यह है कि बच्ची जरा भी घबराती नहीं है. वह पूरी तरह शांत रहती है और डरकर पीछे हटने की बजाय उसी मगरमच्छ को प्यार से सहलाने लगती है.

बच्ची का दोस्त मगरमच्छ

बताया जा रहा है कि मगरमच्छ का नाम ‘पाचो’ है और वह बच्ची का पालतू है. वीडियो में दोनों के बीच अजीब सी सहजता और भरोसा नजर आता है. बच्ची उसके सिर पर हाथ फेरती है, जैसे वह कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली हो. इस दृश्य ने इंटरनेट पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है.

क्या बोले नेटिजन्स

कुछ यूजर्स इसे इंसान और जानवर के बीच अनोखे रिश्ते का उदाहरण बता रहे हैं. उनका कहना है कि अगर जानवर को प्यार और देखभाल मिले तो वह भी वैसा ही व्यवहार करता है. वहीं कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को बेहद खतरनाक मान रहे हैं. उनका कहना है कि जंगली जानवर पर भरोसा करना कभी भी भारी पड़ सकता है और छोटी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है.

यहां देखें वीडियो

फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं और अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कहां का है और कब का है. सोशल मीडिया पर वायरल दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

