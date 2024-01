ट्रेन में डांस करती लड़कियों का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया, सफेद टी-शर्ट वाली लड़की ने दिखाया 'रियल एक्सप्रेशन'

दिल्ली मेट्रो हो या फिर रेलवे रीलबाज वीडियोज बनाने से पीछे नहीं हटते. जहां कभी कोई डांस करते तो कोई स्ंटट करते दिखाई देता है.इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक ट्रेन के कोच में कुछ लड़कियों ने ऐसा डांस किया जिसे देख आप भी कहेंगे कि ये डांस है या फिर कोई स्टंट. लेकिन सोशल मीडिया पर डांस कर रही लड़कियों से ज्यादा एक दूसरी लड़की ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. जिसे देख लोगों ने जमकर कमेंट किया.

वायरल हो रहे वीडियो में ट्रेन के एक कोच में लड़कियों का पूरा ग्रुप तहलका मचाए हुए नजर आया. ये सभी लड़किया एक से बढ़कर एक डांस करते दिखाई दी. ये न केवल डांस करते बल्कि कई तरह के स्टंट करते भी नजर आयी. इसे देख ट्रेन में यात्रा कर रहे अन्य लोग हैरान नजर आए. वहीं मौजूद एक लड़की ऐसा मुंह बनाती है जिसे देख नेटिजन्स काफी कमेंट करते नजर आए. वीडियो देख कुछ लोग ये कहते नजर आए कि सबका यही हाल होगा! जी हां, लोग रेलवे से गुजारिश कर रहे हैं कि इन पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए.

That girl’s expression looking at these chappris pic.twitter.com/p5MGtcskxE

— desi mojito 🇮🇳 (@desimojito) January 5, 2024