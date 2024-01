चोर की बेइज्जती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक

आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिस वजह से लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल जाती है. फिर वो चाहे कोई होटल हो, या फिर कोई कैफे और मार्केट. ऐसे में कोई भी वारदात होती है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और इससे लोगों को कई तरह की सहूलियत भी मिलते नजर आती है. वायरल हो रहा वीडियो कुछ ऐसा है जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे. वीडियो में एक शख्स चोरी करने के इरादें से शॉप के अंदर एंटर करता है लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख वो वहां से मायूस होकर बाहर निकल जाता है. वायरल हो रहे वीडियो को देख आप भी हंसी से लोट पोट हो जाएंगे.

वायरल हो रहे वीडियो में एक चोर कॉस्मेटिक शाॉप के अंदर जाते हुए नजर आता है. अंदर जाते ही सभी को झुकने के लिए कहता है. जिसके बाद वो सभी से पैसे देने के लिए कहता नजर आता है, बाद में वो शख्स कैश काउंटर पर जाता है और वहां पर बैठे आदमी से पैसे देने की मांग करता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला वहां से जाने की कोशिश करती है तभी वो चोर उस महिला से भी पैसे देने के लिए कहता है. लेकिन महिला उसे इग्नोर कर वहां से निकल जाती है. चोर देखता है कि उसकी बात कोई मान नहीं रहा है तो वो वहां से चुपचाप बाहर निकल जाता है. चोर की ऐसी बेइज्जती देख सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे लते नजर आ रहे हैं.

Most pathetic robbery attempt of all time pic.twitter.com/aiqM7AxV9E

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) January 11, 2024