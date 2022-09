Viral Video: मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा की हरकत देख आप भी कहेंगे-क्या कर रहे नेता जी, टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रश तो ले लेते. दरअसल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने नंगे हाथों से स्कूल के गंदे टॉयलेट की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं. यानी कि जनार्दन मिश्रा को गंदा टॉयलेट देखते ही कुछ-कुछ होने लगता है और वे आव देखते हैं ना ताव-बस सफाई करने लग जाते हैं. पुराने वीडियो में तो वे हाथ में ग्लोव्स पहनकर सफाई करते दिखे, लेकिन ताजा वीडियो में वे नंगे हाथों से टॉयलेट साफ करते नजर आ रहे हैं,Also Read - Bandar Aur Murge Ki Ladai: बंदर और मुर्गे की ऐसी भयंकर लड़ाई नहीं देखी होगी, जमकर बरसे चांटे- देखें वीडियो

मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को दिल में बसा लेने वाले जनार्दन मिश्रा एक स्कूल में गंदे टॉयलेट को हाथों से साफ करने में एकदम मशगूल हैं. कहा तो ऐसा भी जाता है कि वे अपने आसपास में गंदे टॉयलेट को खोज लेते हैं और लग जाते हैं सफाई करने.

#WATCH | Madhya Pradesh: BJP MP Janardan Mishra cleaned a dirty toilet at a school in Mauganj, Rewa district with his bare hands.

He says, “I was visiting the school and found the toilet to be dirty. So, I cleaned it. This is not a big deal.”

(Video Source: MP's social media)

