Viral Video: घर में रात के भोजन का समय एक ऐसा वक्त होता है जब परिवार के सभी लोग साथ मिलकर बैठते हैं और दिनभर की अपनी बातें साझा करते हैं. मगर सोशल मीडिया में पारिवारिक डिनर का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर चंद लम्हे के लिए सांसें थम जाएं. वीडियो वियतनाम के एक परिवार का है, जिसमें सभी साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं और बाचतीच कर रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार के छह लोग हॉल में एक साथ भोजन का आनंद ले रहे हैं. पास में कूलर चल रहा है. वीडियो देखकर शुरू में सबकुछ सामान्य सा मालूम पड़ता है मगर तभी छत का पंखा अचानक उनके ऊपर आ गिरा. पंखा जिस वक्त नीचे गिरा वो चालू था मगर किस्मत से किसी को चोट नहीं आई.

पंखा परिवार के मुखिया और एक बच्चे के बहुत करीब में आकर गिरा, तभी मां ने दौड़कर अपने बेटे को उठाया उसे और पुचकारने लगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि इसके बाद शख्स ने पंखे को उठाकर एक तरफ रखा और परिवार के सदस्य दोबारा खाने लगे.

यहां देखें वीडियो-

The whole family was eating when the ceiling fan fell right between them. Luckily, no one was hurt. 😲🍜#viralhog #ceilingfan #familytime #fail #lucky #Vietnam pic.twitter.com/nndRAaeIg5

— ViralHog (@ViralHog) August 25, 2021