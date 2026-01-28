Hindi Viral

Village Boy Broke His Teeth While Performing Stunt This Funny Viral Video Will Make You Laugh

सड़क पर धूम मचाने लगा गांव का छोरा, तभी ऐसा गिरा घुटने के साथ टूट गए दांत

Funny Viral Video: वीडियो में देखेंगे कि लड़का बाइक से स्टंट दिखाने की कोशिश करता है मगर इससे बेचारे का ऐसा हाल हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी.

गांव में बाइक स्टंट कर रहे लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. (Photo/X)

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों बाइक स्टंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसी भी बहुत आती है. ये वीडियो किसी गांव का बताया जा रहा है, जहां ठंड के मौसम में एक लड़का गांव की ही कच्ची-पक्की सड़क पर खतरनाक स्टंट दिखाने लगता है. आसपास खुले खेत, हल्की धुंध और सुनसान सड़क देखकर साफ लगता है कि यह किसी ग्रामीण इलाके का दृश्य है.

पहले रफ्तार में दौड़ा दी बाइक

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाता है और अचानक अगला पहिया हवा में उठा देता है. शुरुआत में उसका आत्मविश्वास देखने लायक होता है, मानो वह किसी प्रोफेशनल स्टंट राइडर की तरह सड़क पर धूम मचा रहा हो. लेकिन कुछ ही सेकेंड में उसकी जरा-सी चूक भारी पड़ जाती है. जैसे ही बाइक का संतुलन बिगड़ता है, लड़का खुद को संभाल नहीं पाता और बाइक सहित सड़क से फिसलकर सीधे खेत में जा गिरता है.

घुटने के साथ दांत भी टूट गए

गिरने का झटका इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद लोग भी सहम जाते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि युवक के घुटने में गंभीर चोट लगती है. बताया जा रहा है कि गिरने के दौरान उसका चेहरा भी जमीन से टकराया, जिससे उसके दांत तक टूट गए. हादसे के बाद युवक दर्द से कराहता नजर आता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन चोट की वजह से वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता.

एक्स पर देखें वीडियो

भाई ने सोचा था Doom मचाएंगे, पर यहाँ तो धूम धड़ाका ही हो गया खेत में लैंडिंग कैसी लगी?

Road Safety pic.twitter.com/cV6Cg34QNX — TANVEER (@mdtanveer87) January 25, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स जहां इस तरह के खतरनाक स्टंट को गैरजिम्मेदाराना बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग युवक की हालत देखकर अफसोस जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि सिर्फ वायरल होने और लाइक-कमेंट पाने की चाह में युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. वायरल वीडियो एक्स पर @mdtanveer87 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

