  • Hindi
  • Viral
  • Viral 37 Years Old Woman Cunningly Poses As 12 Years Old Girl But Shocking Secret Revealed When Family Were About To Adopt Her

Viral: चालाकी से 12 साल की बच्ची बनकर रहने लगी महिला, गोद लेने ही वाला था परिवार तभी खुल गया राज

Viral: सोशल मीडिया पर महिला की यह कहानी खूब वायरल हो रही है. लोग इस बात से हैरान है कि कैसे महिला ने परिवार को ठगने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 10, 2026, 10:27 AM IST
Shocking Secret Of 37 Years Old Woman
महिला ने अपने प्लान से किया हैरान (Photo: reddi, r/GotMeHooked)

Viral: कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं, जिनकी आगे फिल्मी कहानी भी फीकी पड़ जाती है. ब्राजील से ऐसा ही एक मामला सामने आया है. वहां एक महिला ने एक परिवार को चौंकाने वाला धोखा दिया. उसके इस धोखे के बारे में जिसने भी सुना सदमे में पड़ गया. बताया जा रहा है कि 37 वर्षीय महिला ने खुद को 12 साल की ऑटिज्म पीड़ित अनाथ बच्ची बताकर एक परिवार का विश्वास जीत लिया, और करीब 14 महीने तक उनके साथ बेटी बनकर रही. मामला तब और गंभीर हो गया जब परिवार ने उसे कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी. मगर उसके जन्मदिन से ठीक पहले उसकी सच्चाई ने परिवार के होश ही फाख्ता कर दिए.

बच्ची बनकर रह रही थी महिला

द न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, महिला की पहचान अमांडा मारिया सूजा डी ओलिवेरा के रूप में हुई है, जो ब्राजील के सांता कैटरीना क्षेत्र की रहने वाली है. उसने दावा किया था कि वह 12 साल की एक बेसहारा बच्ची है, जो ऑटिज्म से पीड़ित है और उसे देखभाल की जरूरत है. उसकी कहानी सुनकर एक परिवार भावुक हो गया और उसे अपने घर में जगह दे दी. धीरे-धीरे अमांडा परिवार का हिस्सा बन गई. वह बच्चों की तरह बोलती, खिलौनों से खेलती और अपने व्यवहार से सभी को यकीन दिलाती रही कि वह वास्तव में एक नाबालिग बच्ची है. जब उसकी उम्र या शारीरिक बनावट पर सवाल उठाए गए तो उसने अपने बचपन के मानसिक आघात को इसकी वजह बताया.

और पढ़ें: Viral Video: गूगल मैप्स बोला 4 घंटे, मगर अमेरिकी यात्री ने ढूंढ लिया शॉर्टकट | वायरल हुआ भागलपुर पहुंचने का वीडियो

37 Year Old Woman Pretends To Be Child

इंफोग्राफिक: Notebooklm

सच्चाई से उठ गया पर्दा

फिर करीब 14 महीने तक सब कुछ सामान्य चलता रहा. मगर परिवार के एक रिश्तेदार को अमांडा की कहानी पर संदेह हुआ. उसने इंटरनेट पर महिला के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, जहां कई ऐसे दस्तावेज और रिकॉर्ड मिले जिन्होंने पूरी कहानी पलट दी. जांच में सामने आया कि कथित बच्ची वास्तव में 37 साल की महिला है और उस पर पहले भी धोखाधड़ी के आरोप लग चुके हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और अमांडा को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है. अब उसके खिलाफ पहचान छिपाने और धोखाधड़ी के आरोपों में कार्रवाई चल रही है. साथ ही अदालत ने उसके मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने का भी निर्देश दिया है.

मामले ने किया दंग

यह अजीबोगरीब मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. महिला की इस कहानी के बारे में जिसने भी सुना दंग रह गया. मामले को रेडिट पर r/GotMeHooked नाम के एकाउंट से भी शेयर किया गया है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.