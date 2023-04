Viral: दिल्ली हवाईअड्डे पर खो गई पैसेंजर की पालतू बिल्ली, अब एयर इंडिया पर लगाया ये बड़ा आरोप। ट्वीट वायरल

Viral: एयर इंडिया की एक यात्री ने दिल्ली हवाईअड्डे पर अपनी पालतू बिल्ली के लापता होने के बाद एयरलाइन स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है. यह घटना बुधवार को हुई और यात्री दिल्ली से इम्फाल जाने वाली फ्लाइट एआई 889 में सवार थी. सोनी एस. सोमर नाम के एक ट्विटर यूजर ने अपनी दोस्त की कहानी साझा करते हुए पालतू जानवरों के प्रति कथित दुर्व्यवहार के लिए कार्रवाई की मांग की. उन्होंने ट्वीट किया, एयर इंडियन स्टाफ की लापरवाही के कारण मेरी दोस्त की पालतू बिल्ली लापता है. यह दिल दहला देने वाली घटना है और आपकी लापरवाही अक्षम्य है. आपको अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और चीजों को तुरंत ठीक करना चाहिए.

यात्री जांगनेइचोंग करोंग ने एयर इंडिया को ईमेल में लिखा है कि उसे कहा गया था कि वह या तो अपनी उड़ान को रीशेड्यूल करे या अपनी पालतू बिल्लियों को केबिन में ले जाने के लिए बिजनेस क्लास में अपग्रेड करे. हालांकि, बिजनेस क्लास अनुपलब्ध था, और उसको एकमात्र पसंद कार्गो के माध्यम से बिल्लियों को परिवहन कराना था. एयर इंडिया के कर्मचारियों को उसने बिल्लियों को सौंप दिया. और बाद में उसे पता चला कि उसकी एक बिल्ली भाग गई.

ईमेल में, यात्री ने कहा कि उसका दिल टूट गया और पूरी तरह से सदमे में चली गई कि उसकी एक बिल्ली गायब हो गई. उनका मानना था कि एयर इंडिया के कर्मचारी कैट कैरियर्स के साथ सावधान नहीं थे क्योंकि जब वह इंफाल पहुंचीं तो कुंडी ढीली महसूस हुई, और उन्हें यकीन नहीं कि किसने ऐसा किया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने पालतू जानवर को खो दिया. उन्होंने मांग की कि एयरलाइन के अधिकारी उसके खोए हुए पालतू जानवर के ढूंढे या आवश्यक कार्रवाई का सामना करें. मुझे माफी मांगने के लिए उनका फोन आया.