Viral: हथौड़े से चेहरे की हड्डियां तोड़ रहे लोग, खूब वायरल हो रहा बोन स्मैशिंग चैलेंज | देखिए

Bone Smashing Challenge: सोशल मीडिया पर चैलेंज देने का सिलसिला नियमित रूप से चलता रहता है. ज्यादातर फिल्मी सितारे अपने फैन्स को कोई डांस स्टेप्स या फिर कोई नॉर्मल सा स्टंट करने का चैलेंज देते हैं. फैन्स भी इसे हाथोंहाथ लेते हैं और अपने पसंदीदा सितारों को खुश करने में जुट जाते हैं. दूसरी ओर खतरनाक चैलेंज भी सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है. यह जानते हुए भी कि इसमें भारी रिस्क हो सकता है लोग इसमें भाग लेने से पीछे नहीं हटते हैं. अभी इसी तरह का एक चैलेंज वायरल हो रहा है, जिसका नाम Bone Smashing Challenge है. ट्विटर पर #Bonemashing काफी ट्रेंड भी हो रहा है.

बोन स्मैशिंग चैलेंज को पूरा करने के लिए खासतौर पर युवा सामने आ रहे हैं. इसमें लड़के अपने चेहरे की हड्डियों पर वार करते नजर आ रहे हैं. इस चैलेंज में यह भी कहा गया है कि इससे जॉलाइन काफी अच्छी हो जाएगी. न्यूयॉर्क की पोस्ट के अनुसार, बोन स्मैशिंग चैलेंड में लोग हथौड़े जैसी मजबूत चीज से अपने चेहरे की हड्डियों पर वार कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि बार-बार वार करने से छोटे-मोटे फ्रैक्चर भी आ जाते हैं. लेकिन हड्डियों का शेर काफी आकर्षक शेप ले लेता है. अपनी जॉलाइन को अच्छी करने की चाहत में लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं.

एक्स (पहले ट्विटर) पर #Bonemashing चैलेंज को 261.9 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है. इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले लोग इसे काफी सही बता रहे हैं. एक्स पर इससे जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो भी सुर्खियां बटोर रहे हैं.

get in to fights with strangers to maximize bonesmashing exposure #bonesmashing #looksmax #incel pic.twitter.com/U0aRx9jr0K

— ⒿⒺⒺⒷⒶ 0̴̧͈̓1̴̨͙̆́ #revived (@adhd_jeeba) April 8, 2023