Viral Dance Video: हाहाकारी डांस दिखाने की कोशिश में था लड़का, पर स्टेज पर हो गई गजब फजीहत | खुद देखिए

Viral Dance Video: इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़का डांस के दौरान खुद की ही बेइज्जती करवा बैठता है. आगे जो हुआ कभी भूल नहीं पाएगा.

Viral Dance Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां कभी भी कुछ भी नजर आ सकता है. इनमें कुछ नजारे सामान्य होते हैं तो कुछ बहुत ही मजेदार. फिलहाल डांस से जुड़ा एक मजेदार नजारा वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी पार्टी का लगता है, जहां लोग मस्ती के मूड में हैं. डांस फ्लोर पर सफेद शर्ट और काली जींस पहने एक लड़का पूरे जोश के साथ डांस कर रहा है. शुरुआत में उसका आत्मविश्वास काफी ज्यादा नजर आता है. वह अपने स्टेप्स से सबका ध्यान खींचना चाहता है. पार्टी में मौजूद लोग भी उसे देख रहे होते हैं. माहौल बिल्कुल सामान्य और खुशियों भरा दिखाई देता है. तभी ऐसा कुछ हुआ हर कोई हंस पड़ा

डांस के दौरान स्टंट पड़ा भारी

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड बाद लड़के के मन में डांस को और खास बनाने का ख्याल आता है. वह सोचता है कि अगर कोई स्टंट कर दिया जाए तो सब प्रभावित हो जाएंगे. मंच पर कुछ बक्से रखे होते हैं. लड़का उन बक्सों पर चढ़ जाता है और बैक जंप मारने की कोशिश करता है. लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे औंधे मुंह नीचे गिर पड़ता है. यह सब इतनी जल्दी होता है कि वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं. अगले ही पल हंसी का माहौल बन जाता है. उसकी हाहाकारी डांस दिखाने की कोशिश उसी पर भारी पड़ जाती है.

यहां देखिए वायरल वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Viral Kom (@viral.kom)

गजब हुई बेइज्जती

आगे आप देखेंगे कि गिरने के बाद लड़का तुरंत उठ खड़ा होता है. उसे समझ आ जाता है कि उसका स्टंट उल्टा पड़ गया है. अपनी बेइज्जती होते देख वह बिना कुछ कहे फिर से सामान्य तरीके से डांस करने लगता है, मानो कुछ हुआ ही न हो. वीडियो में दिखता है कि आसपास मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर viral.kom नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है और हजारों लोग इसे देख चुके हैं. यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं.

