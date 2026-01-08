By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Dance Video: पार्टी में ऐसा झूमा शख्स, देख लिया तो पेट पकड़कर हंसेंगे आज | देखें वीडियो
Viral Dance Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स किस तरह पार्टी में फनी डांस से सबका ध्यान खींच रहा है. हर कोई लोटपोट हो रहा है.
Viral Dance Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद मजेदार डांस वीडियो फिर से वायरल हो रहा है. यह छोटा सा वीडियो किसी पार्टी का लगता है, जहां सभी लोग खूब मजे में नाच रहे हैं. बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बज रहा है और लोग ग्रुप में थिरक रहे हैं. तभी फ्रेम में एक शख्स की धमाकेदार एंट्री होती है. उसके कमर पर एक कपड़ा लटका हुआ है और वो पूरी मस्ती में डांस फ्लोर पर आता है. उसकी एंट्री देखते ही आसपास के लोग भी उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं. यह देखकर लगता है कि पार्टी का असली मजा अब शुरू होने वाला है.
शख्स का फनी डांस
वायरल वीडियो में शख्स जिस अंदाज में डांस करता है, वो देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. वो किसी लड़की की तरह नाजुक स्टेप्स लेने की कोशिश करता है, कमर मटकाता है और हाथों को घुमाता है. उसके चेहरे पर पूरी मस्ती झलक रही है और वो बिल्कुल सीरियस होकर परफॉर्म करता नजर आता है. उसके ऐसे मजेदार मूव्स देखकर पास खड़े लोग भी उसके साथ डांस करने लगते हैं. कुछ लोग तालियां बजाते हैं तो कुछ हंसते हुए उसके स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं. शख्स के एक-एक स्टेप पर हंसी के फव्वारे छूटते हैं और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है. यह डांस इतना अनोखा है कि वीडियो बार-बार देखने का मन करता है.
इंस्टाग्राम पर देखिए इस वीडियो:
View this post on Instagram
खूब देखा जा रहा वीडियो
चंद सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही हजारों बार देखा जा चुका है. इंस्टाग्राम सहित कई प्लेटफॉर्म्स पर इसे खूब शेयर किया जा रहा है. नेटिजन्स कमेंट में लिख रहे हैं कि इतना मजेदार डांस पहले कभी नहीं देखा. कई लोग कह रहे हैं कि इस शख्स की मस्ती देखकर उनकी हंसी नहीं रुक रही. कुछ ने तो इसे साल का सबसे फनी डांस वीडियो बता दिया. वीडियो को bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.