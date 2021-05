Doctors Nurses Dance Video Viral: दिन-रात कोरोना मरीजों को ठीक करने में लगे डॉक्टर्स-नर्स को पूरा देश सलाम कर रहा है. ये न केवल लोगों का इलाज कर रहे हैं बल्कि उनकी हिम्मत, हौसला अफजाई के लिए वो सब कर रहे हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बने रहे. कोरोना वॉरियर्स की ऐसी ही कोशिशों का एक वीडियो सामने आया है. Also Read - Dulhan Ka Video: स्टेज पर खड़ी थी दुल्हन, दूल्हे के दोस्तों ने किया ऐसा गंदा मजाक...

वीडियो ओडिशा के संबलपुल स्थित VIMSAR अस्पताल का है. यहां अस्पताल के ICU में डॉक्टर्स-नर्स ने कोरोना मरीजों के लिए डांस किया. जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए.

लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

देखें वीडियो-

Hospital staff trying to cheer up patients in a #COVID19 hospital in #Sambalpur #Odisha#ViralVideo pic.twitter.com/Ttj95VBgVL

— SitamMoharana_ANI (@SitamMoharana) May 19, 2021