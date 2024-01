Viral: इंडिगो विमान में सीट कुशन गायब होने पर भड़का पैसेंजर, सोशल मीडिया पर डाला ये पोस्ट

Viral: सोशल मीडिया पर इंडिगो विमान को लेकर किया गया एक पोस्ट वायरल हो रहा है. सीट कुशन गायब होने से एक यात्री परेशान हो उठा. यात्री ने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस में हुआ अपने परेशान करने वाला अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया जिसमें सीट कुशन गायब थी. एक एक्स यूजर रेव्स ने अपनी इंडिगो उड़ान के दौरान गायब सीट कुशन की एक तस्वीर भी साझा की है. रेव्स ने खुलासा किया कि पहले से ही डेढ़ घंटे लेट फ्लाइट के यात्रियों को निराशा हुई कि उन्हें और देरी हुई क्योंकि एयरलाइन कर्मचारी सीट कुशन की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. हालांकि, सोशल मीडिया पोस्ट में उड़ान संख्या, मार्ग या सीट संख्या जैसे महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं.

रेव्स ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया, “इंडिगो की उड़ान में और फ्लाइट में सीटें नहीं हैं. हम उनके सीटें लाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम बैठ सकें. यह उस उड़ान में है जो पहले से ही 90 मिनट लेट है.” इंडिगो एयरलाइंस ने शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया. एयरलाइन ने जवाब दिया, “हमें यह जानकर बेहद अफसोस है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया डीएम (डायरेक्ट मैसेज) के माध्यम से अपना पीएनआर साझा करें ताकि हम इस पर आगे गौर कर सकें.” इससे पहले अलास्का एयरलांइंस के विमान की खिड़की उखड़कर हवा में उड़ने की खबर भी सामने आई थी.

Customer unfriendly an usual fashion,

An #Indigo seat without a cushion!

They got the audacity

In monopolistic capacity

Poor passengers live ration to ration!@bibekdebroy pic.twitter.com/4TsnC1wiDN

— Hrushikesh Swain (@RishiHks) January 11, 2024