Viral: बारबेक्यू नेशन की दाल-मखनी में निकला चूहा, देखते ही झन्ना गया शख्स

Viral: सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोग खाने को लेकर रेस्टोरेंट की शिकायत करते हैं. कभी खाने से जिंदा कीड़ा निकल आता है तो कभी वेज वाले को नॉनवेज परोस दिया जाता है. मगर इस बार जो केस आया है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक विजिटिंग वकील राजीव शुक्ला उस समय सन्न रह गए, जब उन्होंने बारबेक्यू नेशन से पार्सल में शाकाहारी भोजन मंगाया. खाने में कथि‍त रूप से मरा हुआ चूहा और कुछ तिलचट्टे थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक पोस्ट भी डाला है, जो वायरल हो रहा है.

35 वर्षीय शुक्ला पर्यटन के लिए मुंबई आए थे और उन्होंने 8 जनवरी को बारबेक्यू नेशन के वर्ली आउटलेट, जहां अमीर और मशहूर हस्तियां अक्सर आते हैं, को रात के खाने का ऑर्डर दिया था. शाकाहारी थाली की कीमत लगभग 641 रुपये थी. शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण ने भोजन के पैकेट में से ‘दाल मखनी’ निकालकर खाना शुरू किया, तो उसमें एक मरा हुआ चूहा और कुछ तिलचट्टे देखे. उन्हें फूड प्वाइजनिंग का सामना करना पड़ा और उन्हें बीएमसी के बीवाईएल नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका तीन दिन से अधिक समय तक इलाज चला.

शुक्ला ने बारबेक्यू नेशन को एक ईमेल भेजकर उनका ध्यान मिलावटी भोजन की ओर आकर्षित किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने चूहे-तिलचट्टों की पता लगने से पहले ही खा लिया था. उन्होंने दावा किया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन बारबेक्यू नेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा. उन्होंने अपनी वेदना को उजागर करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अन्य को टैग किया है.

I Rajeev shukla (pure vegetarian) from prayagraj visited Mumbai, on 8th Jan’24 night ordered veg meal box from BARBEQUE NATION, worli outlet that a contained dead mouse, hospitalised for 75 plus hours. complaint has not been lodged at nagpada police station yet.

Please help pic.twitter.com/Kup5fTy1Ln

— rajeev shukla (@shukraj) January 14, 2024