Viral: अचानक चमक उठी कर्मचारी की किस्मत, एक साल की छुट्टी तो मिली ही हर महीने सैलरी भी मिलेगी

Viral: जब किस्मत मेहरबान हो तो हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है. जिसे सफलता मिलती है उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है. ठीक ऐसी ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो चीन से सामने आई है. यहां एक कर्मचारी लकी ड्रॉ जीत गया. ईनाम में उसे कंपनी से एक साल की छुट्टी मिल गई. साथ ही हर महीने बिना काम किए उसके एकाउंट में सैलरी भी आती रहेगी. शख्स को खुद भी इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है. चीन के शेनझेन, ग्वांगडोंग क्षेत्र की यह खबर है. यहां कर्मचारी ने अपनी कंपनी के एनुअल डिनर में यह लकी ड्रॉ जीता.

सोशल मीडिया पर शख्स की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो चेक पकड़े हुए नजर आ रहा है. तस्वीरों को @NewsBFM नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही जानकारी दी गई है: “चीन में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी कंपनी के वार्षिक डिनर प्रोग्राम के दौरान एक लकी ड्रॉ में भव्य पुरस्कार जीता. उसे सैलरी के साथ 365 दिन की छुट्टी यानी पेड लीव मिल रही है. शख्स का नाम नहीं बताया गया है.”