Viral Meme Song Yashraj Mukhates Bilkul Vav Song Goes Viral On Social Media People Are Making A Lot Of Noise In Hindi

Viral Meme Song: यशराज मुखाते का 'बिल्कुल वाव' गाना सोशल मीडिया पर वायरल, लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ

'Just looking like a Wow' डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया कि अब यशराज मुखाते ने इस डायलॉग पर एक गाना बना दिया. उनका यह गाना सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा रहा है.

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मीम जमकर वायरल हो रहा है. इस वायरल मीम को अब तक कई लोग देख चुकें है साथ ही लोग इस मीम पर ढे़रो कमेंट भी कर रहें हैं .ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. वायरल हो रहें इस वीडियो में आप यशराज मुखाते को ‘Just looking like a Wow’, नाम के गाने को गाते हुए देख सकते हैं. ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि इस पर बड़े से बड़े अभिनेता डायलॉग पर लिप्सिंग करते हुए वीडियो बना रहे हैं.

डायलॉग पर बनाया गाना

बॉलीवुड के सेलेब्रेटी इस गाने पर लिप्सिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ दिन पहले ही इस डायलॉग पर जवान फेम एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपना वीडियो डाला. अभी हाल ही में मुंबई में जियो वर्ल्ड प्लाजा के उद्घाटन प्रोग्राम में नीता अंबानी की तारीफ करते हुए रणवीर सिंह ने बिल्कुल वाव’ डायलॉग का इस्तेमाल किया .’Just looking like a Wow’ डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया कि अब यशराज मुखाते ने इस डायलॉग पर एक गाना बना दिया. उनका यह गाना सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा रहा है. साथ ही ये तेजी के वायरल भी हो रहा है.

यहां देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Yashraj Mukhate (@yashrajmukhate)

बता दें कि यशराज मुखाते एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जो समय समय पर सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए अनोखे डायलॉग को गाने का रूप देते रहते हैं. मुखाते के गाये हुए गाने सोशल मीडिया पर काफी देखे जाते है, साथ ही लोग इसे पसंद भी करते है. अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक सूट बेचने वाली एक महिला का वीडियो वायरल हुआ जहां महिला सूट के रंगों की तारीफ करते हुए बार- बार, ‘सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट जस्ट लुक लाइक ए वाव’ ( So Beautiful and So Elegant Just looking like a Wow’) बोलती हुई नजर आ रही थी .इस गाने को देखने के बाद ही यशराज मुखाते ने इस पर गाना बनाया. इस वायरल हो रहे गाने को आप खुद ही सुनें.

लोगों ने की जमकर तारीफ

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यशराज मुखाते ने इस गाने का वीडियो बना इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया. अब तक 6 million से भी अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा है. जो कोई इस वीडियो को देख रहा है यशराज मुखाते की तारीफ ही कर रहा है .

एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा -इस साल शादी में अगर यह नया गाना नहीं बजा तो मैं नहीं जाऊंगी, वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा-इस समय यह मेरा फेवरेट गाना है.

