Viral: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है. उनका कहना है कि सभी सांसद और विधायकों की आम सहमति थी कि अब एनडीए छोड़ देना चाहिए. सबकी सहमति के बाद ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया है. अब चर्चा है कि जल्द ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन कर सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सरकार चलाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बन गई है. बिहार से आई इस खबर पर सोशल मीडिया यूजर्स की भी नजर है. जैसे ही बीजेपी-जेडीयू गठबंधन टूटने की खबर आई सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.Also Read - Bihar News: NDA गठबंधन टूटने पर नीतीश पर बरसी BJP, कहा- यह बिहार की जनता के साथ धोखा

Nitish Kumar right now #BiharPolitics

#BiharPolitics #NitishKumar #JDU #BJP #Bihar

Nitish Kumar after every few months 😂😂

