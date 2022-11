Viral: दमघोंटू हवा ने दिल्ली-एनसीआर में जीना दूभर कर दिया, मीम्स पोस्ट कर लोगों ने लगा दी क्लास। देखिए

Viral: त्योहार बीतने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा और भी ज्यादा प्रदूषित और खतरनाक होती जा रही है. शनिवार को एक्यूआई 400 के पास पहुंच गया है जो कि प्रदूषण का खतरनाक स्तर माना जाता है. इस दौरान अब लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी अन्य समस्याएं भी हो रही हैं. प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और राजधानी दिल्ली से सटे हुए इलाके यानी नोएडा में लोगो का जीना दूभर हो चला है. लगातार बढ़ते हुए दमघोंटू हवा के चलते अस्थमा और आंखों में चुभन जैसी शिकायतें लेकर लोग अस्पतालों में आ रहे हैं. अब दिल्ली प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स का बाढ़ आ गई है.

Delhiites RN : Taazi hawa to beta kuch din me itni itni thailiyon me sunar ki dukaan pr bikegi #DELHIPOLLUTION pic.twitter.com/rXvNYEEBCn — Sahil Khandelwal 🇮🇳 (@SahilKh32634277) November 5, 2022