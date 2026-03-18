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कंबल-तकिया लेकर 'धुरंधर 2' के लिए निकल पड़े लोग, रिलीज से पहले वायरल हुए मजेदार Memes | देखकर लोटपोट हो जाएंगे

Dhurandhar The Revenge Memes: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का अगला पार्ट 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज होने वाली है. मगर इसके रनटाइम को लेकर जमकर मीम्स बनाए जा रहे हैं.

Published date india.com Published: March 18, 2026 12:28 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dhurandhar 2 Funny Memes

Dhurandhar 2 Funny Memes: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह फिलहाल ‘धुरंधर’ फिल्म से ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. अभी धुरंधर का क्रेज पूरी तरह से खत्म हुआ भी नहीं था कि अब इसका अगला पार्ट सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है. ‘धुरंधर 2’ यानी ‘धुरंधर: द रिवेंज’ 19 मार्च यानी गुरुवार को रिलीज होने वाली है. इसके लिए एडवांस बुकिंग भी काफी धमाकेदार चल रही है. लोगों को उम्मीद है कि यह फिल्म पहले पार्ट से भी ज्यादा धमाल मचाएगी. एडवांस बुकिंग के आधार पर ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म 100 करोड़ से ऊपर की धांसू ओपनिंग ले सकती है. हालांकि रिलीज से पहले फिल्म के रन टाइम को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है. बताया जा रहा है कि फिल्म करीब 4 घंटे लंबी है और इसी को लेकर यूजर्स एक से एक मजेदार मीम्स बना रहे हैं.

यहां देखिए वायरल मीम्स:

ज्यादातर मीम्स में ये दिखाया जा रहा है कि लोग फिल्म देखने जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं. मानो वे किसी टूर पर निकल रहे हों. कुछ तो कंबल और तकिया लेकर फिल्म देखने के लिए निकले हैं ऐसे मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं. एक यूजर ने तो ये भी लिखा, इस फिल्म के लिए सिर्फ पॉपकॉर्न का इंतजाम ही काफी नहीं होगा टाइम काटने के लिए बिस्तर भी चाहिए होगा.

एक मीम में पूरी परिवार फिल्म देखने ऐसे निकला है मानो पिकनिक पर जा रहा हो. फिल्म के रन टाइम पर तंज कसते हुए एक महिला फेशियल किट भी साथ ले जाती दिखी.

फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में रणवीर सिंह एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे. धुरंधर के इस पार्ट के निर्देशन की जिम्मेदारी भी आदित्य धर ने संभाली है. फिल्म सीक्वल में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी नजर आएंगे. फिल्म ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह के साथ-साथ अक्षय खन्ना ने भी अपने काम से ऑडियंस का दिल जीत लिया था.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इसने 1300 करोड़ से अधिक की धमाकेदार कमाई की थी. बता दें कि ‘धुरंधर: द रिवेंज’ हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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