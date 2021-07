Viral News: अगर आपको बताया जाए कि फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने भारत में बीड़ी का विज्ञापन किया है! आप इसका यकीन नहीं करेंगे, और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेस्सी बीड़ी का विज्ञान करेंगे, ऐसा नामुमकिन है. मगर इसी घटनाक्रम से जुड़ी एक मजेदार तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है.Also Read - 82 Teeth: बिहार में अजब-गजब मामला, Nitish Kumar के जबड़े से निकाले गए 82 दांत

तस्वीर देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. दरअसल वायरल तस्वीर बीड़ी के बंडल की है. इसपर मेस्सी की तस्वीर छपी है जो देखते ही देखते सोशल मीडिया वायरल हो गई है. Also Read - Delhi News: दिल्ली के इन 26 लोगों ने 1,250 अमेरिकी नागरिकों को ठग लिया, करोड़ों रुपए बनाए

तस्वीर सोशल मीडिया में छाई हुई है और सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं. सोशल मीडिया में कुछ लोग इसे ‘मेस्सी वाली बीड़ी’ बता रहे हैं तो किसी ने इसे भारत में मेस्सी का पहला विज्ञापन बताया है. आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ने भी ‘मेस्सी की बीड़ी’ का फोटो शेयर किया है. Also Read - Mami Bhanja Ki Shadi: नई नवेली मामी से हुआ प्यार, चढ़ा इश्क का खुमार तो रिश्ते हुए तार-तार, भांजे ने मामी से की शादी

उन्होंने लिखा, ‘भारत में मेस्सी का पहला विज्ञापन.’ मालूम हो कि सोशल मीडिया में जिस मेस्सी की बीड़ी वाले बंडल की तस्वीर वायरल हो रही है वो पश्चिम बंगाल में मुर्शीदाबाद जिले में स्थित धुलियान की कंपनी की है.

सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर पर किसने क्या कहा, देखिए-

मेसी ने हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 के फाइनल मुकाबले में ब्राजील को मात देकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया है. इसपर एक यूजर लिखते हैं कि अर्जेटीन के लिए अपनी बड़ी जीत के बाद मेस्सी को आखिरकार भारत में अपना पहला विज्ञापन अनुबंध मिल गया.

COPA AMERICA FINAL#ArgentinaVsBrazil

1-0

After his first major Cup win for Argentina, Lionel #Messi finally gets his first endorsement contract in India..#MessiBiri pic.twitter.com/dMR36mmUM1

— @Akashtv1Soni (@Akashtv1Soni) July 13, 2021