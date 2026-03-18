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सिंगल नहीं है अब वायरल बेबी मंकी पंच! मिल गई है 'गर्लफ्रेंड', इंटरनेट पर छाया दोनों का वीडियो

Viral Monkey Punch Video: क्या आपको वह छोटा बंदर याद है जो इंटरनेट पर एक सॉफ्ट टॉय को अपनी मां समझकर लिपटा रहता था? उस 'बेबी मंकी पंच' की जिंदगी में अब एक खूबसूरत मोड़ आया है.

Published date india.com Updated: March 18, 2026 3:01 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
सिंगल नहीं है अब वायरल बेबी मंकी पंच! मिल गई है 'गर्लफ्रेंड', इंटरनेट पर छाया दोनों का वीडियो
Image- X/@Mofumofu0004

Viral Monkey Punch: इंटरनेट की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं. ऐसी ही एक कहानी जापान के इचिकावा सिटी जू में रहने वाले एक नन्हे मैकाक बंदर ‘पंच’ की है. कुछ समय पहले पंच की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वह अपनी मां की कमी को पूरा करने के लिए एक ‘सॉफ्ट टॉय’ को सीने से चिपकाए हुए नजर आता था.

उस अकेलेपन की तस्वीर ने दुनिया भर के लाखों लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे. लेकिन अब पंच की जिंदगी से एक बेहद खुश कर देने वाली खबर सामने आई है.

अकेलेपन से दोस्ती तक का सफर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, अब पंच अकेला नहीं है. उसे एक नई और प्यारी साथी मिल गई है, जिसका नाम ‘मोमो-चान’ बताया जा रहा है. मोमो-चान एक मादा मैकाक है, जिसे पंच की ‘गर्लफ्रेंड’ के रूप में देखा जा रहा है.

वीडियो में दोनों को एक-दूसरे के साथ अठखेलियां करते, बाड़े में दौड़ते और मस्ती करते देखा जा सकता है. जहां पहले पंच सिर्फ एक बेजान खिलौने के सहारे अपनी भावनाएं व्यक्त करता था, अब वह मोमो-चान के साथ मस्ती कर रहा है.

क्यों एक खिलौना बन गया था पंच की ‘मां’?

पंच की कहानी जितनी सुखद आज है, उसकी शुरुआत उतनी ही दर्दनाक थी. जन्म के तुरंत बाद उसकी मां ने उसे ठुकरा दिया था. बंदरों के बच्चों के लिए अपनी मां के शरीर से चिपककर रहना केवल प्यार नहीं, बल्कि उनके मानसिक विकास और सुरक्षा के लिए अनिवार्य होता है.

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जब पंच को मां का आंचल नहीं मिला, तो चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने एक अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने पंच को एक सॉफ्ट टॉय दिया. धीरे-धीरे पंच ने उस खिलौने को ही अपनी दुनिया मान लिया. वह सोते, जागते और खाते समय उस खिलौने को कसकर पकड़े रहता था.

पंच की नई शुरुआत

दिलचस्प बात यह है कि वायरल हो रहे नए वीडियो में पंच का वह पुराना सॉफ्ट टॉय भी कहीं-कहीं नजर आता है. जू प्रशासन का कहना है कि मोमो-चान के आने से पंच के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए हैं. वह अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय, साहसी और खुश मिजाज हो गया है.

दोनों की बढ़ती नजदीकी और साथ में बिताए जा रहे पल यह साबित करते हैं कि जानवरों में भी भावनाओं का गहरा समंदर होता है. उन्हें भी साथ, सहानुभूति और प्रेम की उतनी ही जरूरत होती है जितनी इंसानों को.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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