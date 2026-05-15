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Viral: नासा ने शेयर की अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीर, बैंगनी रोशनी में चमकी पिनव्हील गैलेक्सी | देखिए
Viral: नासा द्वारा शेयर की गई अंतरिक्ष की बैंगनी रंग वाली तस्वीरें लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं. रहस्यों से भरी स्पेस की दुनिया का यह अनोखा और खूबसूरत नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Viral: अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रहस्यों से भरी हुई है, उतनी ही मनमोहक भी दिखाई देती है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष के बैंगनी रंग से सजे अद्भुत नजारों की तस्वीरें साझा कर लोगों को हैरान कर दिया. इस तस्वीर में दिख रही है पिनव्हील गैलेक्सी, जिसे वैज्ञानिक मेसियर 101 यानी एम-101 भी कहते हैं. यह गैलेक्सी एक ट्रिलियन यानी एक हजार अरब से भी ज्यादा तारों से भरी हुई है और बेहद आकर्षक बैंगनी रंग में नजर आ रही है. नासा के चंद्रा एक्स-रे ऑब्जरवेटरी द्वारा ली गई इस तस्वीर में अन्य टेलीस्कोपों का डेटा भी शामिल किया गया है.
बैंगनी रंग में दिखी गैलेक्सी
गैलेक्सी बैंगनी और गुलाबी रंग की इसलिए दिख रही है क्योंकि चंद्रा के एक्स-रे डेटा को इन रंगों में दिखाया गया है. दृश्य प्रकाश और इन्फ्रारेड तरंगदैर्ध्य को अलग-अलग रंगों में मिलाकर वैज्ञानिकों ने यह कंपोजिट इमेज तैयार की है. इससे गैलेक्सी के अंदर चल रही गतिविधियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है.
नासा ने शेयर की तस्वीर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को पोस्ट करते हुए नासा ने बताया, ऐसी कंपोजिट तस्वीरें वैज्ञानिकों को गैलेक्सी के अंदर तारों के जन्म, ऊर्जा और विकास की प्रक्रिया समझने में बड़ी मदद करती हैं. पिन व्हील गैलेक्सी सक्रिय स्टार फॉर्मेशन वाले क्षेत्रों के लिए भी जानी जाती है. यह खूबसूरत तस्वीर ब्रह्मांड की विशाल, रंगीन और रहस्यमयी झलक दिखाता है.
यहां देखिए वायरल पोस्ट:
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पिनव्हील गैलेक्सी
पिनव्हील गैलेक्सी एक सर्पिल आकार की गैलेक्सी है. यह पृथ्वी से लगभग 21 से 25 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. इसकी चौड़ाई 1,70,000 प्रकाश वर्ष है, जो मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग दोगुनी है. इसकी सर्पिल भुजाओं में गैस और धूल के विशाल बादल हैं, जहां नए तारे बन रहे हैं. गर्म और नीले तारे इन भुजाओं को और भी चमकदार बनाते हैं.
यहां स्थिति है ये गैलेक्सी
यह गैलेक्सी उत्तरी गोलार्ध में उरसा मेजर तारामंडल यानी ‘बिग डिपर’ के पास स्थित है. अगर आसमान साफ और अंधेरा हो तो छोटे टेलीस्कोप या दूरबीन से इसे देखा जा सकता है. पिन व्हील गैलेक्सी की खोज 1781 में पियरे मेचैन ने की थी, जो चार्ल्स मेसियर के सहयोगी थे. इसकी आभासी चमक 7.9 है. यानी ये रात में धुंधली दिखाई देती है. (इनपुट: आईएएनएस)