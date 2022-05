Viral: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क किसी न किसी कारण से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में ट्विटर को खरीदने को लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं. इन्हीं खबरों के बीच एलन मस्क जैसा दिखने वाला एक शख्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस शख्स की तस्वीर खुद एलन मस्क तक भी पहुंच गई और वो उससे मिलने की बात कहने लगे. इंस्टाग्राम पर शख्स का एक वीडियो भी अपलोड किया गया है, जिसमें वो एक बिजनेसमैन की तरह दिख रहा है और खुद को एलन मस्क बता रहा है. ट्विटर पर भी एक यूजर ने शख्स की एक तस्वीर को शेयर कर एलन मस्क को टैग किया. जिस पर उन्होंने जो जवाब दिया है वो वायरल हो रहा है.Also Read - Viral Video Today: 'भाई लैंड करा दे...' वाले शख्स के साथ आलिया भट्ट ने की पैराग्लाइडिंग, आगे जो हुआ दिन बन जाएगा- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो में शख्स बिल्कुल एलन मस्क की ही तरह दिखाई दे रहा है. यह तस्वीर जब एलन मस्क तक पहुंची तो उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है: "यदि यह शख्स असली है तो मैं उससे मिलना चाहूंगा." मस्क ने अपने इस ट्वीट में डीपफेक शब्द का भी इस्तेमाल किया है. बता दें कि डीपफेक एक एडवांस सिस्टम है जिसका उपयोग कर एक शख्स की जगह दूसरे शख्स का चेहरा लगा दिया जाता है. एलन मस्क ने भी इसी बात को उठाया है कि कहीं इसमें भी डीपफेक का इस्तेमाल न किया गया हो.

I’d like to meet this guy (if he is real). Hard to tell with deepfakes these days.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022