Viral News: सोशल मीडिया की दुनिया मजेदार कंटेंट से भरी पड़ी है. अभी हाल में एक शख्स ने ऐसा मजेदार वाक्या अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जो देखते ही इंटरनेट की दुनिया में छा गया. शख्स ने बताया कि चिप्स खाने के लिए जैसे ही उसने पैकेट खोला, हाथ में आलू के स्लाइस की जगह पूरा का पूरा आलू ही गया. ट्विटर बायो के मुताबिक शख्स का नाम डॉक्टर डेविस बॉइस है, जो इंग्लैंड के एक स्कूल में फिजिक्स पढ़ाते हैं.

डॉक्टर बॉइस ने खुद के साथ घटी इस अजीब घटना को 17 अक्टूबर को ट्विटर के जरिए साझा किया. इसमें कहा गया- तो मैंने KETTLE चिप्स का एक बैग खोला तो इसमें आज कोई क्रिप्स नहीं मिला. केवल एक साबुत आलू मिला.

यहां देखें ट्वीट-

So I opened a bag of @KETTLEChipsUK today to find no crisps. Just a whole potato. 😮 pic.twitter.com/PGEqGMqIWF

— Dr David Boyce (@DrDavidBoyce) October 16, 2021