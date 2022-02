Viral: सोशल मीडिया में ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) यानी आंखों का धोखा, जैसी तस्वीरों की भरमार है. हालांकि अभी एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही रही जिसे देखकर अच्छे-अच्छे धोखा खा जाएं. तस्वीर को देखकर खुद आपकी नजरें भी धोखा खा जाएंगी. दरअसल तस्वीर में एक नंबर लिखा है जिसे स्पष्ट देखने के लिए कई बार तस्वीर को ध्यान से देखना होगा. मगर दर्जनों बार तस्वीरों को ध्यान से देखने के बावजूद करीब 99 फीसदी लोग इसमें लिखा सही नंबर नहीं बता पाए हैं.Also Read - Shuturmurg Aur Cheetah Ki Ladai: शुतुरमुर्ग पर अचानक झपट पड़ा तेंदुए का झुंड, फिर दिखा हैरान करने वाला नजारा | देखें Video

मालूम हो तस्वीर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जमकर तैर रही है. नेटिजन तस्वीर शेयर कर इसमें लिखा सही नंबर बताने का चैलेंज दे रहे हैं. मगर लगभग सभी लोग तस्वीर में लिखा सही नंबर बताने में नाकाम साबित हुए हैं. कई यूजर्स ने लिखा है कि तस्वीर में लिखा सही नंबर बताने वालो को जीनियस माना जाएगा. मगर लाख कोशिशों के बावजूद लोग इसमें लिखा नंबर नहीं बता पाए हैं. दरअसल तस्वीर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे ध्यान से देखने में दिमाग घूमने लगता है. हालांकि एक बार आप भी तस्वीर में लिखा सही नंबर पहचानने की कोशिश कर सकते हैं. Also Read - Viral Video Today: अचानक आसमान से गिरा हजारों पक्षियों का झुंड, सैकड़ों की मौत | हैरान कर देगा ये वीडियो

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

