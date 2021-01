नई दिल्ली: कोरोना महामारी ने पुरी दुनिया को बदल कर रख दिया है. कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए दुनिया के सभी देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया. भारत ने भी कोरोना के खतरे को कम करने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया. लॉकडाउन में बाहर ना निकल पाने के चलते लोगों ने घर बैठे-बैठे जमकर ऑनलाइन शॉपिंग की. इस दौरान लोगों ने जरूरत का सभी सामान ऑनलाइन ही मंगाया. घरों तक सामान डिलीवर करने के लिए सभी ऑनलाइन कंपनियों को इस दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी जिन्हें हुई वह थे डिलीवरी करने वाले लोग. Also Read - चौंकाने वाले आंकड़े! ड्राई गुजरात में बीते चार साल में महिलाओं के शराब पीने की संख्या हुई दोगुनी, पुरुषों का आंकड़ा 50% कम हुआ

सामान की डिलीवरी करने वाले लोगों ने लॉकडाउन के दौरान दिन-रात मेहनत की. इन लोगों के लिए कुछ पते ढूंढ़ना काफी आसान था लेकिन कुछ पते ढूंढ़ने में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ऐसे एड्रेस भी लिखे जिन्हें ढूंढ़ पाना काफी मुश्किल था.

Taking ‘Ghar ek mandir hai’ to a whole new level! pic.twitter.com/uuDoIYLyId

— Flipkart (@Flipkart) July 9, 2020