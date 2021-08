Viral News: मुंबई में जुहू बीच पर पिछले कुछ दिनों से आ रहे पर्यटकों के लिए ब्लू बॉटल जेलीफिश (Blue Bottle Jellyfish) आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. बड़ी संख्या लोग इस अजीब सी दिखने वाली फिश को देखने आ रहे हैं. इसे पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर (Portuguese Man-of-War) भी कहा जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले तीन दिनों से इन जेलीफिश को जुहू बीच पर देखा गया है. विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि लोग इसके सुंदर रूप पर ध्यान ना दें क्योंकि ये जहरीली होती हैं. इनका काटना काफी नुकसानदायक हो सकता है.Also Read - World News: शादी की पार्टी कर रहे लोगों पर गिरी बिजली, 17 की मौत और 6 घायल

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार यह एक बार-बार होने वाली घटना है, क्योंकि ये जलीय प्रजातियां मानसूनी हवाओं के कारण तटों पर आ जाती हैं. एक बार किनारे पर आने के बाद ये रेत में फंस जाती हैं और अंत में कुछ बाद वापस समुद्र में लौट जाती हैं. हालांकि इनमें से अधिकांश समुद्र तट पर ही दम तोड़ देती हैं. पिछले हफ्ते तटीय संरक्षण फाउंडेशन के डायरेक्टर शौनक मोदी ने भी जुहू समुद्र तट पर जेलीफिश की एक तस्वीर ट्वीट की थी. Also Read - Selfie With Crocodile: बाढ़ में भी मस्ती, मगरमच्छों को पकड़कर खिलौने की तरह खेल रहे लोग, सेल्फी लेने की होड़ मची

Last few days of strong onshore winds have brought our yearly monsoon visitors back to our shores. Thousands of Portuguese man o' war have stranded at Juhu beach today. pic.twitter.com/ownlWxDJvA

Also Read - 60 से ज्यादा बंदरों को दिया जहर, फिर बोरे में भरकर फेंक दिया | रणदीप हुड्डा ने शेयर किया Viral Video

ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में तेज तटवर्ती हवाओं ने हमारे वार्षिक मानसून आगंतुकों को हमारे तटों पर वापस ला दिया है. हजारों ब्लू बॉटल जेलीफिश जुहू समुद्र तट पर फंसी हुई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण ये समुद्री प्रजातियां तट पर आ जाती हैं.

These winds also bring with them, some undesirables. There has been a lot of oil and tarballs at Juhu beach since the last three days.

Took this photo about an hour ago while the tide was still rising. There will be a lot more oil in the next few hours. pic.twitter.com/rK81FtHwh4

— Shaunak Modi (@Pugdandee) July 29, 2021