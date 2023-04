Viral: बिना तलाक लिए शख्स ने कर ली 100 से ज्यादा शादियां, किसी भी पत्नी को भनक भी ना लगी । हिला देगी कहानी

Viral: आए दिन दुनियाभर में कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते हैं और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाते हैं. कभी कोई लगातार फिल्मों और अद्भुत खेल के जरिए रिकॉर्ड कायम कर देता है तो कभी कोई नाखून और दाढ़ी की लंबाई से रिकॉर्ड बुक में शामिल हो जाता है. लेकिन अभी जो रिकॉर्ड का मामला सामने आया है, वो हर किसी के होश उड़ा रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है. ये मामला है ऐसे शख्स का जिसने बिना तलाक लिए 100 से ज्यादा शादियां करके रिकॉर्ड बना लिया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने खुद एक वीडियो शेयर कर उस शख्स की पूरी कहानी बताई है. बताया जा रहा है कि शख्स ने ये सारी शादियां 1949 से 1981 के बीच की हैं.

शख्स का नाम जियोवन्नी विगलियोटो बताया जा रहा है लेकिन ये भी माना जाता है कि ये उसका रियल नेम नहीं था. हैरानी की बात यह है कि उसकी कोई भी पत्नी एक दूसरे के बारे में नहीं जानती थी. शख्स ने फर्ची पहचान बनाकर अमेरिकी के 27 अलग-अलग राज्यों और 14 देशों में ये शादियां रचाई थीं. वो हर बार शादी करते पत्नी का पैसा और कीमती सामना लेकर नौ दो ग्यारह हो जाता था. वो जिस पत्नी का सामान लेकर भागता फिर कभी उससे मिलने नहीं जाता था.