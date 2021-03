Viral: ट्रैफिक पुलिस अक्सर ऐसे लोगों का चालान काटते नजर आ जाते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते. इन्हीं में शामिल होता है हेलमेट न पहनने पर चालान. Also Read - Whistle Song Video: सीटी बजाकर सुनाया, ऐ मेरी जोहराजंबी तुझे मालूम नही...सुन मर-मिटेंगे इन पर

पर क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी है कि किसी का चालान इसलिए कटा हो क्योंकि ट्रक चलाते समय उसने हेलमेट न पहना हो.

ऐसी ही एक खबर उड़ीसा से आई है. ये खबर इतनी मजेदार है कि लोग इसे चटखारे लगाकर पढ़ रहे हैं.

ड्राइवर ने चालान की कॉपी भी शेयर की है, जिसे देखकर समझ आता है कि उसका 1 हजार का चालान कटा है.

देखें पोस्ट-

Odisha: A truck driver has been fined Rs 1,000 for driving the vehicle without wearing a helmet in Ganjam district. pic.twitter.com/wZOAzCmIgN

— ANI (@ANI) March 18, 2021