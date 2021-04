Rare Conjoined Twins Born In Odisha: ओडिशा के केंद्रपाड़ा में रविवार को एक निजी अस्पताल में एक महिला ने ऐसी जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया है, जिनके दो सिर और तीन हाथ हैं लेकिन शरीर एक है. यह एक दुर्लभ चिकित्सकीय स्थिति है. इन बच्चियों का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है और महिला दूसरी बार मां बनी हैं. बच्चियों के सिर पूरी तरह से विकसित हैं. Also Read - Viral News: बकरी ने बूढ़े इंसान जैसे दिखने वाले बच्चे को दिया जन्म, चेहरे पर दाढ़ी देख हैरान हुए लोग; करने लगे पूजा

केंद्रपाड़ा जिला अस्पताल के शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर देबाशीष साहू ने बताया कि नवजात दोनों मुंह से आहार सेवन कर रहे हैं और उनकी दो नाक है. जुड़वा बहनें एक-दूसरे से जुड़ी हैं और उनका शरीर एक है.

Odisha: A woman give birth to conjoined twins — two girls — having two heads and three hands at a private hospital in Kanigaon, Kendrapara district on Sunday. The twins were later shifted to Shishu Bhawan in Cuttack as their health deteriorated. pic.twitter.com/d07rR2x61d

— ANI (@ANI) April 12, 2021