Viral: अमेरिका के अफगानिस्तान से हटते ही तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया था और उसके बाद से ही वहां रह रहे अधिकतर लोगों की की हालात खराब है. बीते साल अफगानिस्तान से बहुत से भयावह मंजर दुनिया को देखने को मिले. कई दृश्यों ने तो लोगों को हिलाकर रख दिया था. अब फिर से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसे देख हर कोई चकित है. यह तस्वीरें एक न्यूज एंकर से जुड़ी हैं, जो तालिबान राज में सड़कों पर फूड बेचने को मजबूर है. इन तस्वीरों को कबीर हकमल, जो पहले हामिद करजई सरकार के साथ काम कर चुके हैं उन्होंने ट्वीट की हैं.Also Read - Viral Video: ऐसा अनोखा सर्फिंग नहीं किया तो क्या किया। Watch Video

वायरल हो रही तस्वीरों में सड़कों पर खाना बेच रहे शख्स एक मशहूर एंकर रह चुके हैं. उनका नाम मूसा मोहम्मदी है और अफगानी चैनलों में कभी न्यूज एंकर हुआ करते थे. लेकिन जब से तालिबान की सरकार देश में सत्ता पर काबिज हुई है वो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं. घर चलाने के लिए वो सड़कों पर खाना बेचने को मजबूर हैं. इस तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स के ताबड़तोड़ रिएक्शन आने लगे हैं. Also Read - Viral Video Today: इससे बड़ा शरारती बच्चा नहीं देखा होगा, घरवालों को ही मुसीबत में डाल दिया- देखें वीडियो

Journalists life in #Afghanistan under the #Taliban. Musa Mohammadi worked for years as anchor & reporter in different TV channels, now has no income to fed his family. & sells street food to earn some money. #Afghans suffer unprecedented poverty after the fall of republic. pic.twitter.com/nCTTIbfZN3

— Kabir Haqmal (@Haqmal) June 15, 2022