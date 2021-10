Viral News Today: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम (Bollywood Actor John Abraham) स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म सत्यमेव जयते-2 (Satyameva Jayate 2) का ट्रेलर कल यानी बीते सोमवार को यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है. फिल्म में एक से बढ़कर एक एक्शन सीन हैं. हालांकि कुछ सीन लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं. जैसे एक सीन में जॉन बाइक सहित एक शख्स को हवा में कई फीट ऊपर उठा देते हैं तो किसी में कार का इंजन ही हाथ से उखाड़ फेंकते हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही ये सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है. लोग तरह-तरह के मीम्स शेयर मजे ले रहे हैं.Also Read - Bunty Aur Babli 2 : ये है बंटी की हॉट बबली Sharvari, देखकर दोस्ताना की प्रियंका चोपड़ा याद आ जाएगी

यहां देखिए लोगों द्वारा शेयर गए कुछ मजेदार मीम्स-

दमदार एक्शन से भरपूर फिल्म सत्यमेव जयते-2 पच्चीस नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित और टी-सीरीज द्वारा निर्मित है.

एक्टर जॉन अब्राहम फिल्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते नजर आएंगे.

john reinstalling knocked down kit on Volkswagen VENTo?#SatyamevaJayate2Trailer pic.twitter.com/SoO4UEDfl7 — Bruce Dehlee (@ImranSh48015845) October 26, 2021