Viral News Today: कुछ सालों पहले 'सोनम गुप्ता बेवफा है' लिखा नोट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वायरल होने के बाद इस पर यूजर्स ने एक से बड़कर एक मीम्स तैयार किए थे. अब फिर से इसी तरह की खबर सामने आ रही हैं और सुर्खियां बटोर रही है. सोशल मीडिया पर एक 10 रुपये का नोट वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा हुआ है, "विशाल मेरी शादी 26 अप्रैल को है मुझे भगाकर ले जाना. आई लव यूं तुम्हारी कुसुम." इस नोट के जरिए कुसुम नाम की लड़की अपने प्रेमी से गुहार लगा रही है कि वो उसे भगाकर ले जाए.

सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक चीजें वायरल होती रहती हैं. कुछ चीजों को देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है. सोशल मीडिया पर अब 10 रुपये का यह नोट जमकर वायरल हो रहा है. इस नोट के जरिए कुसुम अपने प्रेमी से गुहार लगा रही हैं कि उसे 26 अप्रैल से पहले भगाकर ले जाए नहीं तो उसकी शादी हो जाएगी. नोट वायरल होते ही ट्विटर यूजर्स इस पर मीम्स तैयार करने लगे और कुसुम को उसके प्रेमी से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

Twitter show your power… 26th April ke Pehle kusum ka Yeh message vishal tak pahuchana hai.. Doh pyaar karne wale ko milana hai.. Please amplify n tag all vishal you know.. 😂 pic.twitter.com/NFbJP7DiUK

— Crime Master Gogo 🇮🇳 (@vipul2777) April 18, 2022