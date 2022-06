Viral: दुनियाभर में अब ऑनलाइन फूड मंगाने का चलन काफी बढ़ गया है. लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि ग्राहक मंगाता कुछ और है और डिलीवरी किसी और चीज की कर दी जाती है. बाद में जब मामला आगे बढ़ता है कि तो डिलिवरी कंपनियां ग्राहक से माफी मांगने में लग जाती हैं. अभी फिर से कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है. यहां एक शख्स ने जोमैटो से कॉपी ऑर्डर किया लेकिन जब डिलीवरी हुई तो उसके होश उड़ गए. दरअसल, कॉफी में एक चिकन का टुकड़ा भी दिख गया.Also Read - Viral Video Today: शादी में बजा सलमान खान का गाना तो खुद को रोक नहीं पाया दूल्हा, स्टेज पर जाकर काट दिए धर्राटे- देखें वीडियो

बीते 3 जून को दिल्ली में रहने वाले शख्स सुमित ने जोमैटो के जरिए एक रेस्टोरेंट से कॉफी ऑर्डर किया. उन्होंने यह कॉफी अपनी पत्नी के लिए ऑर्डर किया था, जो कि एक शाकाहारी हैं. लेकिन जब उनकी पत्नी ने कॉफी पीना शुरू किया तो उसने पाया कि उसमें एक चिकन का टुकड़ा पड़ा हुआ. कॉफी में चिकन देखते ही उनका पारा गरम हो गया. बस फिर क्या था सुमित ने तुरंत उस कॉफी के कप के ढक्कन की तस्वीर खींची जिसमे वो चिकन का टुकड़ा मिला था और ट्विटर पर पोस्ट कर दिया. Also Read - Dulhan Ka Dance: नई दुल्हन ने घूंघट में किया ऐसा डांस उड़ गए सभी के होश, तभी पड़ने लगे डंडे- देखें वीडियो

My association with you officially ended today . pic.twitter.com/UAhxPiVxqH

Ordered coffee from @zomato , ( @thirdwaveindia ) , this is too much .

Also Read - Sher Ka Video: शेरनी का दिल जीतने के लिए दो शेरों में हुई भयंकर लड़ाई, आगे जो हुआ यकीन करना मुश्किल है- देखें वीडियो

सुमित ने कॉफी और चिकन के टुकड़े की तस्वीरों को पोस्ट कर लिखा: “मैंने जोमैटो के जरिए थर्डवेव इंडिया नाम के रेस्टोरेंट से कॉफी ऑर्डर की थी मगर मुझे जो मिला उसने निराश कर दिया. कॉफी में एक चिकन पीस है. जोमैटो के साथ मेरा संबंध आज खत्म हो रहा है.” हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब सुमित के साथ ऐसा हुआ है. इससे पहले भी वो इस तरह की लापरवाही से गुजर चुके हैं.

Same thing happened during Navratri , they sent chicken biryani instead of veg biryani . And same excuse , that they can’t do anything , it’s Resturant’s fault .

But now it’s enough . pic.twitter.com/nKZfWwmO3N

— Sumit (@sumitsaurabh) June 3, 2022