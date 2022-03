Viral: सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आती है, जो सिर चकरा देती है. अलग-अलग तस्वीरों में अलग-अलग चीजें ढूंढने के लिए कही जाती हैं. ज्यादातर लोग इसमें फेल ही रहते हैं. लेकिन तेज आंखों और तेज दिमाग वाले लोग बिना समय गंवाए चीजों को ढूंढ लेते हैं. फिर से एक तस्वीर सामने आई है, जो एक हिरण से जुड़ा हुआ है. कमाल की बात यह है कि इसमें एक शिकारी जानवर भी छुपा हुआ है हिरण को इसका अंदाजा भी नहीं है. बस यही आपका सिर चकराएगा कि तस्वीर में आखिर शिकारी जानवर है कहां. ज्यादातर लोग इसमें शिकारी जानवर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं.Also Read - फसलों पर मौसम की मार से 10 से ज्यादा जिलों में बर्बाद हुईं फसलें

Eye contact with predator and prey. Can you spot the predator? @aakashbadhawan @NalinYadavIFS pic.twitter.com/XLUN2YyNvw

— Ramesh Bishnoi IFS (@joy_bishnoi) May 27, 2020