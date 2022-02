Viral: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहना पसंद करते हैं. जैसे ही उन्हें समय मिलता है वो फैन्स के बीच अपनी तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करना नहीं भूलते हैं. विराट कोहली ने बीते दिनों अपनी एक तस्वीर को पोस्ट किया था, जिसमें उनकी तरह दिखने वाले कई लोग दिखाई दे रहे हैं. सभी का लुक और ड्रेस लगभग एक जैसा ही है. खास बात यह है कि उनमें से एक विराट कोहली भी हैं. उन्होंने इस फोटो को शेयर कर फैन्स से असली कोहली को ढूंढने का चैंलेंज दिया है.Also Read - IND vs SL: Suryakumar Yadav टी20 सीरीज से बाहर, हाथ में फ्रैक्चर

विराट कोहली ने बीते रविवार को खुद से जुड़ी इस फोटो को ट्विटर पर शेयर किया था. फोटो में कई लोग दिखाई दे रहे हैं और सभी विराट की ही तरह लग रहे हैं. सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है और लुक भी एक जैसा ही रखा हुआ है. इन्हीं लोगों के बीच विराट कोहली भी बैठे हुए हैं. उन्होंने खुद इस फोटो को शेयर किया है और खुद को ढूंढने के लिए कहा है. फोटो शेयर होते ही सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी है. फैन्स भी इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. Also Read - ...मेरे लिए तुम हमेशा 'चीकू' रहोगे, Virat Kohli के लिए भावुक पत्र में युवी ने बताई कई मजेदार बातें

यहां देखें पोस्ट: Also Read - Viral Video: बाइक चलाते समय 2 मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले शख्स को देख पुलिस भी दंग! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Find the odd one out. pic.twitter.com/cJCpNGmQfP

— Virat Kohli (@imVkohli) February 20, 2022