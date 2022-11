Viral: ऑस्ट्रेलिया में चल रहे आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया सेमीफाइनल में जाने की ओर अग्रसर है. इंडियन टीम ने अभी तक सुपर-12 में पाकिस्तान, नीदरलैंड और बांग्लादेश को मात दी है, जबकि साउथ अफ्रीका से उसे हार मिली है. टीम का अगला मैच जिम्बाब्वे से है और इसी के साथ यह भी तय हो जाएगा कि भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला किस टीम के साथ होगा. लेकिन इस मैच को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर शिनवारी ने एक ट्वीट किया है जो मीडिया की सुर्खियों में आ गया है.Also Read - Viral Dulha: ढाई फुट के अजीम मंसूरी ने सपनों की लड़की से रचाई शादी, बोले-सपना पूरा हो गया ।देखिए

पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर शिनवारी का कहना है कि अगर जिम्बाब्वे की टीम इस मैच में भारतीय टीम को हरा देती है तो वो जिम्बाब्वे के किसी लड़के के साथ शादी कर लेंगी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है: "मैं जिम्बाब्वे के लड़के से शादी करूंगी, अगर उनकी टीम अगले मैच में चमत्कारिक ढंग से भारत को हरा देती है." सहर शिनवारी का यह ट्वीट सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने आज यानी गुरुवार की सुबह ही यह ट्वीट किया है.

I'll marry a Zimbabwean guy, if their team miraculously beats India in next match 🙂

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) November 3, 2022