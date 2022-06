Viral: दुनियाभर से आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर आती है जिसे देख हर कोई हैरत में पड़ जाता है. फिर से ऐसी ही एक खबर सामने आई है टेक्सास के चिड़ियाघर से. यहां एक अजीब तरह का जीव कैमरे में कैद हो गया है. कुछ लोग इसे एलिनय बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे छुपकाबरा बता रहे हैं. हालांकि टेक्सास चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कैमरे में कैद इस अजीब जीव को पहचानने के लिए सामुदायिक मदद की मांग भी की है. सोशल मीडिया पर अब इस जीव की तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी है.Also Read - Optical Illusion: खुद को मानते हैं चैंपियन तो डाल पर बैठे तोते को ढूंढकर दिखाइए, पता चल ही जाए कितनी तेज नजर रखते हैं आप

इस तस्वीर को एएनआई डिजिटल ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन लिखा गया है: ‘छुपकाबरा? टेक्सास चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कैमरे में कैद ‘अजीब’ जीव की पहचान करने के लिए सामुदायिक मदद मांगी है.’ इस जीव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स इसे देखने के बाद अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. यग तस्वी बीते 21 मई की है और यह 1.25 पर कैप्चर हुई. Also Read - Panoramic Photos: इन तस्वीरों को देख चकरा जाएगा आपका दिमाग, देखते हैं कितनी तेज हैं आपकी नजरें

Chupacabra? Texas zoo authorities seek community help in identifying 'strange' creature captured on camera

Read @ANI Story | https://t.co/vy3dP9aITt#Chupacabra #Texaszoo pic.twitter.com/SW6TkIdySW

— ANI Digital (@ani_digital) June 15, 2022